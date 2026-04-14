martedì 14 Aprile 26
Vittorio Galigani

Michele Pennetti, il giornalismo come responsabilità

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto si riprende i playoff

CP -
Rossoblù vittoriosi 1-0 sul Taurisano, decide Sansò dopo 44' secondi. Bisceglie sconfitto 2-1 a Maglie Decimo successo in tredici partite per il Taranto di Ciro...
Read more

Massimo Stano torna protagonista: argento mondiale nella nuova maratona di marcia

CP -
Dopo mesi di stop per infortunio, l’olimpionico azzurro rientra con grinta e guida l’Italia a uno splendido secondo posto ai Mondiali a squadre, dimostrando...
Read more

Taranto, occhi sul Taurisano ma orecchie a Maglie e Acquaviva

CP -
I rossoblù, oggi alle 16 ospiteranno i salentini, ma presteranno attenzione ai risultati di Bisceglie e Canosa Tra poche ore il Taranto giochera allo stadio...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand