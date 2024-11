Ceglie conquista il Palafiom: Santa Rita ko in un finale esaltante

Una gara equilibrata si decide negli ultimi otto secondi, ma i ragazzi di coach Leale guardano già alla trasferta di Matera

La sconfitta arriva negli ultimi otto secondi di una gara molto equilibrata e, a tratti, spettacolare, giocata sempre con alta intensità agonistica e ritmo sostenuto. Circa 800 spettatori hanno assistito all’incontro al Palafiom di Taranto.

La situazione si complica dopo un’impasse di 4 minuti, durante la quale gli arbitri si consultano tra loro e con il tavolo dei giudici di gara sul punteggio di 66-66. Alla fine, viene assegnato un fallo in attacco contro Santa Rita, permettendo a Ceglie di andare in lunetta: i due tiri liberi portano gli ospiti in vantaggio sul 68-66.

Con soli otto secondi da giocare, Arancibia gestisce il possesso e trova Mandrillo sotto canestro. L’ala tenta un appoggio, ma la palla si ferma sul ferro. Un giocatore del Ceglie la sposta, facendola uscire dal campo. Gli arbitri non convalidano il canestro che avrebbe potuto portare ai tempi supplementari. Così, la partita si conclude con Ceglie che espugna il Palafiom sulla sirena.

A prescindere dal controverso episodio finale, la prestazione dei ragazzi di coach Leale è stata soddisfacente, considerando che sono stati in vantaggio per tutto l’ultimo periodo contro una delle favorite per il salto in serie C.

Superata la delusione, il gruppo è già al lavoro per preparare la trasferta a Matera. L’incontro è fissato per sabato prossimo 16 novembre alle ore 18.30 nel PalaLanera.

Santa Rita Taranto – Messapica Ceglie 66-68

(16-22, 31-34, 52-48)

Santa Rita Taranto

Sperti 8, Arancibia 24, Masciulli 11, Cianci 5, Conforti 11, Zicari P. 1, Moffa 4, Fanizzi 2, Egitto, Mandrillo

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Messapica Ceglie

Cvetanovic 27, Serpentino 8, Crovace 3, Argento 5, Gallo 12, De Levrano, Passaro 12, Lanzillotti 1, Ciracì, Vitucci, Ignazio, Carlucci.

All. Faggiano

DIVISIONE REGIONALE 1

2024/2025

Quinta giornata

Santa Rita Taranto – Ceglie 66-68

Mesagne – Pielle Matera 108-44

AP Monopoli – Seag. Monopoli 81-60

Massafra – Virtus Galatina 70-96

Bernalda – NewGen Martina 68-79

Atl. Putignano – Invicta Brindisi 61-67

Prossimo turno

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟲 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Studio 3A Monopoli – General Costruz. Bernalda

Termoacciai Pielle Matera – Santa Rita Taranto

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟳 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

Invicta Brindisi – Mens Sana Mesagne

NewGen Martina – Atletica Putignano

Messapica Ceglie – TKS Massafra

Virtus Galatina – AP Monopoli