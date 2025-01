CJ Basket, Sarli: “Contro Mola vogliamo vincere”

Taranto torna in campo sabato alle 21 (ingresso libero) nello scontro diretto contro la penultima in classifica. La guardia storica tarantina chiama a raccolta tifosi e città

Una vittoria per se stessi, per la canotta rossoblu, per la città e chissà… per la classifica. Il CJ Basket Taranto torna in campo, in casa, al PalaMazzola sabato 18 gennaio contro la Mola New Basket per la 19° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G.

I rossoblu affrontano la penultima del girone in uno scontro diretto che tutto l’ambiente vuole riuscire a vincere per una questione di orgoglio prima che per una questione di classifica che comunque ancora non preclude nulla al CJ Basket in vista della seconda fase del campionato.

La squadra di coach Mineo nelle due partite di questo 2025 ha dimostrato grande voglia ma anche un discreto basket con la crescita esponenziale di tutto il roster, dai giovani Virtus, Gigante su tutti, ai senior. Insomma il gruppo ci crede.

E ci crede anche Arcangelo Sarli. Il ‘veterano’, la guardia storica del CJ e del basket tarantino è rientrato domenica scorsa in campo contro Corato e ha fatto vedere subito tutta la sua classe con due canestri di pregevole fattura compreso un canestro da tre come ai vecchi tempi della prima storica promozione in B.

“Il mio ritorno al basket giocato ha un obiettivo, dare a questi ragazzi, specie quelli della Virtus, un contributo in termini di esperienza, poi se riesco anche a giocare, divertirmi, fare punti che ben venga, le emozioni ci sono sempre a prescindere dall’età. Poi se questi punti ci servono per vincere una partita ancora meglio perché ne abbiamo davvero bisogno”.

Quella contro Mola può essere una gara crocevia di una stagione per ora ‘maledetta’. Sarli carica i suoi compagni di squadra: “E’ una partita importantissima, ci stiamo preparando al meglio per trovare le strategie e i giochi per riuscire a vincere questa partita. Purtroppo i vari acciacchi ci hanno impedito anche stavolta di allenarci al completo ma questa non deve essere una giustificazione”.

Infine l’appello ai tifosi e alla città: “Questa è una squadra giovane, avere tanto pubblico dalla nostra parte può davvero fare la differenza e far scattare la molla in questi ragazzi, spero ci sia più gente possibile in modo da poter dare loro una bella soddisfazione, c’è ottimismo che speriamo si trasformi in una vittoria. Ce lo meritiamo!”

Appuntamento dunque sabato 18 gennaio 2025 al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 21. Arbitri del match: Marseglia Eros di Mesagne (BR) e Amatori Andrea Antonio Giuseppe di Brindisi.