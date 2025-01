CJ Basket Taranto in trasferta a Canosa, Amorelli: “Spirito combattivo”

Derby cruciale nella Serie B interregionale, domenica 26 gennaio. I rossoblù affrontano il Canusium Basket al Tensostatico

Nuovo derby nella seconda trasferta dell’anno per il CJ Basket Taranto. I rossoblù domenica 26 gennaio, alle ore 18, sono di scena al Tensostatico di Canosa di Puglia per affrontare Canusium Basket nella 20° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G. Terz’ultima giornata della stagione regolare prima degli incroci della seconda fase.

Taranto proverà ancora una volta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Come sempre in questa stagione così complicata sotto ogni punto di vista. Lo ha fatto la compagine rossoblu specie in questo inizio di 2025 in cui in tutte e tre le gare sin qui disputate, Molfetta, Corato e Mola, ha dato la sensazione di poter smuovere la classifica, vincere, traguardare quei “maledetti” due punti che non arrivano dall’oramai lontano 18 novembre e proprio contro Canusium.

Tra i più positivi del roster ionico, in grande crescita specie nelle ultime gare c’è sicuramente Francesco Amorelli. Lui, come tutti del resto, proprio non ne vuole sapere di arrendersi: “Andiamo a Canosa sempre col nostro spirito combattivo per fare la nostra partita, una buona partita e poi vedere cosa dirà il tabellone. Purtroppo siamo sempre in emergenza e questo un po’ ci limita nelle rotazioni. Canosa sul suo parquet è molto forte, non sarà la gara dell’andata, dobbiamo essere bravi a restare concentrati sulle nostre cose e sbagliare il meno possibile”.

Arbitri del match: Stanzione Mario di Molfetta (BA) e Conforti Matteo di Matera.