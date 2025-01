CJ Basket Taranto travolto a Canosa: 100-58 per il Canusium

I rossoblù subiscono una pesante sconfitta al Tenostatico, nonostante le prestazioni di Amorelli e Sarli. Atteso il prossimo impegno contro Bari

Il CJ Basket Taranto subisce una pesante sconfitta al Tenostatico di Canosa di Puglia. Il Canusium Basket si impone con un netto 100-58 nella ventesima giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone G), a tre giornate dal termine della stagione regolare.

I rossoblù, già indeboliti dalla partenza di Giovara e dalle assenze per infortunio del capitano Salerno e di Gigante, hanno cercato di resistere grazie alla prestazione di Amorelli (21 punti), Facciolà (16 punti) e del veterano Arcangelo Sarli, che a 45 anni ha raggiunto la doppia cifra.

Coach Mineo schiera un quintetto d’emergenza con Sarli, Amorelli, Montanaro, Facciolà e Bitetti, supportati in panchina dai giovani under della Virtus Taranto. Nonostante un avvio promettente, con Amorelli protagonista di 8 punti consecutivi in risposta al 5-0 iniziale di Canosa, i padroni di casa prendono il largo grazie alle giocate di Vernich e Gramazio, chiudendo il primo quarto sul 27-14.

Nel secondo quarto, le triple di Karavdic e Jelic portano Canosa sul +19. Il CJ fatica sia in attacco che in difesa, con Karavdic e Galicia dominanti su entrambi i lati del campo. Solo un sussulto d’orgoglio, guidato da Sarli e Facciolà, permette ai rossoblu di accorciare momentaneamente sul 44-25, ma Cerruti riporta Canosa in controllo per il 49-27 dell’intervallo.

Nella ripresa, nonostante gli sforzi di Sarli e i contributi di Mirabile (6 punti), Minelli e Casalino, Canosa continua a dominare grazie al tiro dalla distanza di Karavdic, Galicia e Vernich. Il terzo quarto si chiude sul 69-41. L’ultimo periodo serve solo per le statistiche, con coach Mineo che dà spazio ai giovani Petraroli e Sannelli. Canosa raggiunge quota 100 punti, chiudendo l’incontro sul 100-58.

Il CJ Taranto tornerà in campo mercoledì 29 gennaio al PalaMazzola contro Bari, alle ore 21:00.

Tabellino

CANUSIUM-CJ TARANTO 100-58

Canusium Basket: Karavdic 12, Monacelli 9, Jelic, Gramazio 5, Galicia 15, Vernich 9, Vita 12, Idrissou 4, Ciociola 12, Cerruti 22. All. Menduto

CJ Basket Taranto: Petraroli, Facciolà 16, Casalino 2, Minelli, Sarli 12, Montanaro, Bitetti 1, Sannelli, Amorelli 21, Mirabile 6. All. Mineo.

Arbitri: Stanzione Mario di Molfetta (BA) e Conforti Matteo di Matera.