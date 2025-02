CJ Basket Taranto: una pausa dolorosa dopo 50 anni di storia

La squadra jonica interrompe il campionato di Serie B Interregionale, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi e della comunità. Un addio temporaneo, ma con la promessa di un ritorno più forte

Il CJ Basket Taranto ha annunciato una decisione dolorosa: la squadra non proseguirà il campionato di Serie B Interregionale 2024/25. In una lettera aperta, la società ha espresso il proprio rammarico, affermando: “Ci fermiamo. Ci prendiamo una pausa. Non ce la sentiamo, non ce la facciamo, non riusciamo più ad andare avanti.” Questo annuncio segna la fine di un’era per una squadra che ha rappresentato un simbolo nella comunità tarantina per oltre 50 anni.

La lettera continua a spiegare i motivi di questa scelta difficile, evidenziando i sacrifici fatti nel corso degli anni. “Siamo uomini di sport, nati e cresciuti tra le palestre di Taranto coltivando un sogno che grazie al CJ siamo riusciti a realizzare,” hanno dichiarato i dirigenti. Tuttavia, nonostante gli sforzi per trovare sostegno, le richieste di aiuto sono rimaste inascoltate, lasciando il presidente Sergio Cosenza e il vicepresidente Roberto Conversano “un po’ abbandonati”.

Nonostante il ritiro, la società si è detta orgogliosa del percorso fatto: “La squadra di Taranto ha saputo costruire qualcosa come nessuno aveva mai fatto a livello maschile.” Ricordano con nostalgia eventi storici come l’inaugurazione del Tursport e il primo Basket on Board in Europa. La lettera si conclude con un messaggio di speranza: “Il CJ si prende una pausa di riflessione, per tornare più forte ripartendo quando e dove ci sarà concesso e possibile.”

In un momento così difficile, il CJ Basket Taranto chiede scusa ai propri avversari e a tutti coloro che hanno creduto nella squadra. Concludono affermando: “Caro Basket, ci vediamo presto!”