CJ Taranto-Basket Corato, coach Orlando: “Lontano da casa ostacolo in più”

Settima giornata in anticipo per i rossoblu costretti a emigrare a Castellaneta, il tecnico: “La squadra sta migliorando, contro Corato gara da vincere!”

Porte aperte non al PalaMazzola, ma alla Tensostruttura “Dimastrochicco” di Castellaneta. Sarà questa la “casa” del CJ Basket Taranto per una sera. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 2 novembre, alle ore 21, quando la squadra affronterà il Basket Corato nel derby valido per la settima giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G.

Una serie di circostanze sfortunate ha costretto il CJ Taranto a trasferirsi nella città di Valentino per quello che si preannuncia un match delicato contro i coratini, attualmente nelle zone basse della classifica, con i rossoblù che occupano l’ultimo posto. Questo rappresenta un ulteriore ostacolo per la squadra di coach Orlando, ancora in cerca della prima vittoria stagionale dopo un avvio difficile segnato da infortuni e un calendario impegnativo.

“Continuo a vedere dei miglioramenti. Ci stiamo allenando meglio, recuperiamo giocatori e possiamo aumentare l’intensità degli allenamenti. Cercheremo di vincere la partita contro Corato, sappiamo dell’importanza della partita, ci sarà bisogno di una gara intensa, di cuore e di carattere. Il non poter giocare nel nostro palazzetto, col nostro tifo, sarà sicuramente un ostacolo in più ma sono sicuro che i ragazzi sapranno tirare fuori la grinta necessaria anche da questa situazione”, dichiara coach Orlando.

L’appuntamento è dunque per sabato 2 novembre alla Tensostruttura “Dimastrochicco” in via Aldo Moro a Castellaneta. L’ingresso è libero e si invita in particolare tutti i tifosi della Valentino e gli appassionati della cittadina tarantina a partecipare. La palla a due è prevista per le ore 21. Gli arbitri del match saranno Eros Marseglia di Mesagne (BR) e Mario Stanzione di Molfetta (BA).