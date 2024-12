CJ Taranto in casa della capolista Monopoli per il turno infrasettimanale

Gara sulla corta proibitiva per i ragazzo di Coach Orlando, ma la squadra se la vuole giocare

Non si ferma mai il campionato di serie B Interregionale che proprio in vista della sosta natalizia propone un altro turno infrasettimanale. Il CJ Basket Taranto torna a viaggiare e si prepara per l’ennesimo derby della stagione. Mercoledì 11 dicembre rossoblu attesi dal parquet della capolista Manelli Basket Monopoli per la quattordicesima giornata del girone G.

La squadra di coach Carolillo vincendo nello scorso turno sul parquet di Mola si è issata al comando della classifica in un ingorgo che vede a pari punti Bisceglie, Dinamo Brindisi e Avellino.

Il CJ Taranto ce la metterà tutta anche se sulla carta l’impegno è proibitivo. I rossoblu sono reduci però dalla vittoria sfiorata contro Benevento. Una gara sfortunata che ha visto la squadra trascinata da Giovara e Salerno, col contributo di tutti, giovani Virtus compresi, sfiorare l’impresa della rimonta solo accarezzata nel finale con le triple del pareggio sputate dal ferro.

In casa CJ sfumata la rabbia e la delusione per l’occasione persa ci si è come al solito rimboccati le maniche per dare il meglio in queste ultime gare che separano dalla sosta natalizia e che vedono all’orizzonte un doppio turno non facile contro due delle prime della classe, Monopoli appunto e Avellino.

Appuntamento mercoledì 11 dicembre alla Tendostruttura di via Pesca a Monopoli, palla a due alle ore 20. Arbitri: Mogavero Luca di Bellizzi (SA) e Sacco Mauro di Salerno.