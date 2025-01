CJ Taranto in trasferta a Corato. Coach Mineo: “Acciaccati ma determinati”

Dopo un mese di assenza, il team jonico affronta la Fas Basket al PalaLosito, puntando a una vittoria fondamentale per la classifica

Dopo quasi un mese di assenza, il CJ Basket Taranto torna a giocare in trasferta. Questo sarà il primo incontro “fuori casa” del 2025 per i rossoblù, che domenica 12 gennaio alle ore 18 scenderanno in campo al PalaLosito di Corato per affrontare la Fas Basket nella 18ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G.

CJ Taranto, coach Mineo

Taranto arriva dopo un’ottima prestazione contro Molfetta, disputata sette giorni fa, in cui ha giocato per oltre 35 minuti a un livello quasi perfetto, prima di cedere solo allo strapotere dell’americano Gulley. Su queste basi, coach Mineo ha preparato la squadra durante la settimana in vista della sfida contro il roster barese, attualmente terz’ultimo in classifica con 8 punti e reduce da una sconfitta contro Benevento, che ha compromesso le sue possibilità di qualificazione ai playoff.

Coach Stefano Mineo ha commentato la situazione della squadra: “Dal punto di vista della voglia, della determinazione e dell’impegno durante gli allenamenti, stiamo bene. Purtroppo, gli infortuni e i problemi fisici continuano a perseguitarci e a Corato avremo alcune assenze. Nonostante ciò, affronteremo la partita con grinta, contando sulle nostre forze. Fortunatamente, i nostri giovani stanno crescendo e ci daranno una mano importante. Affronteremo una squadra che rappresenta un buon mix di giovani promettenti e giocatori esperti, come Basile e Mariani.”

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 12 gennaio 2025 al PalaLosito di Corato, con palla a due alle ore 18. Gli arbitri del match saranno Tornese di Monteroni (LE) e De Carlo di Lecce.