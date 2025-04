Claudio Ventriglia tra i migliori del corso UEFA B

Talento e dedizione al servizio del calcio giovanile: Claudio Ventriglia eccelle nel percorso UEFA B. Un traguardo che premia impegno e passione

Claudio Ventriglia, attuale allenatore degli Allievi U17 dei Diavoli Rossi di Taranto, ha conseguito l’abilitazione UEFA B, classificandosi tra i migliori corsisti a livello nazionale. Un traguardo di rilievo che testimonia non solo la sua competenza tecnica, ma anche una profonda dedizione in ambito calcistico.

La qualifica UEFA B rappresenta un passaggio fondamentale nella carriera di un allenatore e l’eccellente risultato raggiunto da Ventriglia evidenzia la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile della città ionica.

«Dedico questo traguardo ai miei ragazzi, alla società che ha creduto in me e a chi mi sostiene ogni giorno – ha dichiarato il tecnico – È solo l’inizio di un cammino che voglio percorrere con umiltà e determinazione».

La comunità sportiva applaude un tecnico che con passione e competenza contribuisce alla formazione dei giovani talenti locali. Un esempio concreto di come il calcio, vissuto con serietà e spirito di crescita, possa diventare una straordinaria palestra di vita.