Club Scherma Taranto, arma vincente

A Copertino, per le prove interregionali dei Nazionali, brillano gli atleti tarantini Marinaro, Salatino, Amidei e Falerno

Il Club Scherma Taranto fa la voce grossa alle prove di qualificazione Interregionale dei Campionati Nazionali, che si sono svolte a Copertino.Le pedane del palazzetto Bachelet della cittadina salentina sono state teatro delle sfide delle categorie Assoluti, Giovani e Cadetti, organizzate dall’Accademia Scherma Lecce. Massiva la partecipazione, tanto da coinvolgere circa 220 atleti, di cui 99 tra gli Assoluti, 79 tra i Giovani e 40 tra i cadetti in rappresentanza di 15 società, di cui 13 dalla Puglia e 2 provenienti dalla Basilicata.

Gli atleti della CS Taranto sono stati protagonisti della giornata salentina con quattro medaglie a cominciare da Vincenzo Maria Marinaro per la categoria Cadetti. Marinaro, seguito dal maestro Camilo Bory Barrientos, ha superato in finale Libero Cacciatore (Club Scherma Lecce) per 15-6. Al terzo posto sono giunti Federico Lisi delle Lame Azzurre Brindisi e Davide Luigi Petrosino del Club Scherma Bari. In ottima luce anche altri atleti del Club Scherma Taranto e cioè Antonio Salatino, Simone Falerno e Jasmine Amidei. Salatino (spada) non conosce ostacoli e in finale regola 15-8 Simone Toscano delle Lame Azzurre Brindisi. Sia Falerno (spada) che Amidei (spada) mettono al collo un ottimo bronzo, lasciapassare per il campionato di Riccione.