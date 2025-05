Club scherma Taranto: Samuel D’Addario ad un passo dal podio nel campionato italiano under 14

Il Club Scherma Taranto protagonista al Gran Premio Giovanissimi di Riccione: ottimi risultati per i giovani atleti under 14

Si conclude la stagione agonistica 2024/25 per le categorie under 14 con quella che è la manifestazione più importante e più attesa da tutti i giovani schermidori italiani: il Campionato italiano Gran Premio Giovanissimi che si svolge come ogni anno a Riccione in cui si assegnano i titoli italiani di categoria.

Il Club Scherma Taranto era rappresentato da 9 atleti accompagnati dal tecnico Camilo Bory Barrientos fortemente motivati a rappresentare orgogliosamente la città jonica.

Convocati per questo importante appuntamento sono stati per la categoria Allievi Alessandro Giannuzzo e Riccardo Putignano; per la categoria Ragazze Nicole Capani; per la categoria Ragazzi Enrico Cosenza, Samuel D’Addario e Lorenzo Zonno; per la categoria Giovanissimi Matteo Masella e Giammarco Lorusso ed infine per la categoria Maschietti Francesco Simeone.

Ottime le performance sportive di tutti gli atleti tarantini che hanno raggiunto buone posizioni di classifica, alcuni subendo lo stop agli ottavi di finale come Simeone o ai sedicesimi come Capani e Putignano.

Degno di menzione è il meritatissimo 8° posto di Samuel D’addario che ha siglato una gara in crescendo mantenendo sempre alta la concentrazione regolando nell’ordine Samuele Coccon (Lame Friulane Udine)15/10 ; Otto Rosemberger (Accademia Lame Romane) 15/12; domina l’assalto con Trivini Bellini( Pettorelli Piacenza) con un netto 15/5; emozione nell’assalto degli ottavi di finale disputato contro Davide Fodera (Città dei Mille Bergamo) terminato con un strettissimo 6/5 fino a subire la battuta d’arresto ai quarti di finale da Emanuele Cuculi, (Lazio Scherma Ariccia),vincitore del titolo Italiano 2025 per la categoria Ragazzi Spada.

Grande soddisfazione da parte del tecnico Bory che ha riscontrato una crescita tecnica in tutti i suoi atleti auspicando nuovi successi per la prossima stagione.