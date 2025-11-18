Colpo del Taranto: preso Nicola Loiodice

L’ esterno offensivo barese ha firmato un contratto che lo legherà alla piazza rossoblù sino al 30 giugno 2027

Gran colpo del Taranto che ha appena annunciato di avere acquisito le prestazioni di Nicola Loiodice, brillante esterno offensivo di 33 anni. Nato a Bari, il neo rossoblù ha raccolto in carriera quattro promozioni con le maglie di Casarano (nel 2024/25, 32 partite, 14 reti e 11 assist), Team Altamura (annata 2023/24, 36 presenze, 16 gol e 12 assist), Barletta (torneo 2022/23, 37 gare, 11 marcature e 8 assist) e Audace Cerignola (quinquennio 2017/22, totalizzando 137 presenze con 42 reti e 28 assist).

In precedenza (2011/15) ha vissuto nella Fidelis Andria la sua esperienza in Serie C, segnando 8 gol e 2 assist.

Con l’arrivo di Loiodice, il parco attaccanti a disposizione del tecnico Ciro Danucci trova il suo completamento. Domenica prossima il laterale offensivo potrà debuttare con il Novoli.

Crediti foto Ss Taranto calcio