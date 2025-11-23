Con Loiodice in campo, il Taranto cerca i tre punti

Questo pomeriggio alle 14.30 l’esordio del esterno offensivo nella sfida al Novoli

Con Nicola Loiodice in campo, oggi pomeriggio allo stadio Italia di Massafra alle 14.30, per la 16esima giornata di campionato di Eccellenza, il Taranto abbraccerà nuovamente il suo pubblico per dare battaglia al Novoli.

I salentini, giovedì 27 avversario in Coppa Italia ma fuori casa, occupano la 13 esima posizione e nell’ultima uscita hanno alzato bandiera bianca tra le mura amiche per colpa del Bitonto. I rossoblù di casa (stessi colori anche per gli ospiti) devono accelerare dopo il rallentamento dovuto all’1-1 di domenica scorsa a Racale. Anche perché bisogna approfittare del mezzo passo falso di ieri sera del Brindisi, fermato sull’1-1 dal Polimnia. Si tratta di un’ulteriore prova che questo campionato sia molto difficile e con risultati per nulla scontati. Il Taranto, attualmente quarto in classifica, getterà uno sguardo anche alle sfide del Canosa impegnato a Campi salentina con il Brilla Campi e del Bisceglie, in trasferta a Ugento.

Ciro Danucci potrà sfruttare il neoacquisto Nicola Loiodice, pronto a illuminare con le sue giocate la manovra della squadra e a deliziare i tifosi. Nel 4-2-3-1, troverà spazio a sinistra nel tridente di trequartisti che correrà alle spalle di Aguilera. Assieme al lui anche Losavio e Labianca, data l’indisponibilità di Monetti.