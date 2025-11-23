domenica 23 Novembre 25
CP

Con Loiodice in campo, il Taranto cerca i tre punti

Sport

Articoli Correlati

Taranto, pareggio beffa in pieno recupero

CP -
Rossoblù fermati in casa dal Novoli sul 3-3. Bene la fase offensiva, male quella difensiva Il Taranto pareggia 3-3 con Il Novoli e deve fare...
Read more

Conserva scaduta

Vittorio Galigani -
Il paradosso più evidente però è quello delle tre Leghe "professionistiche", un unicum tutto italiano che non trova eguali in Europa: 100 società iscritte...
Read more

Cifre da Eccellenza

Vittorio Galigani -
Quel che è certo è che l'operazione Loiodice ha portato ai Ladisa ciò che maggiormente desideravano: credibilità immediata e consenso popolare. Il tifoso vuole...
Read more

