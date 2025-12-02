Conto i costi

martedì 2 Dicembre 25
Avventura finita per Imoh e Malltezi

CP -
Il Taranto annuncia le uscite due due attaccanti Il Taranto rescinde con Jeffery Imoh e Oscar Malltezi. La società rossoblù ha appena comunicato che i...
La Cascina Taranto scende in campo contro Lagonegro per il turno infrasettimanale

CP -
Coach Lorizio: “É una squadra costruita per entrare nelle prime otto, quindi mi aspetto un'altra partita complicata. Noi abbiamo l'obiettivo di migliorarci ancora: dobbiamo...
Prisma La Cascina brilla ma i toscani conquistano il PalaFiom

CP -
3-1 per l'Emma Villas Codyeco Lupi Siena.Una sfida intensa, in cui l'equilibrio ha dominato per i primi due set, giocati punto a punto con...
