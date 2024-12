Contro Avellino il CJ Basket chiama a raccolta i tifosi

Dopo il turno infrasettimanale i rossoblu tornano in campo sabato al PalaMazzola contro una delle prime della classe

Porte aperte al PalaMazzola. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Ancora una volta il CJ Basket Taranto chiama a raccolta i tifosi e tutti gli appassionati di pallacanestro per riempire il più possibile il palazzetto di via Venezia sabato 14 dicembre, ancora in anticipo, alle ore 20 quando i rossoblu saranno impegnati contro la Felice Scandone Avellino nella quindicesima giornata del girone G di serie B Interregionale, quarta di ritorno.

Nonostante le mille difficoltà Taranto continua a lottare su ogni pallone, in ogni possesso. Prova ne è stata anche la trasferta di mercoledì sera quando i rossoblu, nonostante le assenze, per due quarti hanno impegnato severamente la Manelli Monopoli capolista del girone. Ed un’altra prima della classe si troveranno di fronte Salerno e compagni a pochi giorni di distanza, quella Felice Scandone Avellino reduce da un giorno in meno di riposo avendo giocato e vinto a Mola giovedì sera raggiungendo in vetta alla classifica del girone proprio Monopoli.

Taranto ancora una volta proverà a gettare il cuore oltre l’ostacola sperando di recuperare al meglio tutti gli effettivi e sperando nel calore del pubblico del PalaMazzola in quello che sarà l’ultimo impegno casalingo dell’anno prima dell’ultima gara, a Brindisi, il 21/12 e della sosta natalizia.

Appuntamento dunque sabato 14 dicembre al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 20. Arbitri del match: Caputo Antonio di Lamezia Terme (CZ) e Greco Gianmarco di Settingiano (CZ).