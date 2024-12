Contro il Galatina sconfitta di misura per il Manduria

Il goal è arrivato al 32’ su tiro di Caputo ma con deviazione della sfera che rimbalza sul portiere Menendez e finisce in rete

Sconfitta di Misura per il Manduria, in una partita che ha visto protagonista il Galatina in più occasioni, determinanti anche le scelte del direttore di gara. Sono un paio gli episodi salienti nella prima fase di gioco. Il primo relativo al goal segnato al 32’ dal Galatina, su tiro di Caputo ma con deviazione della sfera che rimbalza sul portiere Menendez e finisce in rete. Altro episodio davvero discutibile, è rappresentato dal goal annullato al 39’ al Galatina, malgrado fosse regolare, come è stato in seguito documentato dalle immagini registrate. Altrettanto è accaduto in occasione del goal regolarissimo del Manduria al 47’ della ripresa realizzato su colpo di testa di Sosa. Per il resto si può certificare che i biancoverdi si sono mossi meglio nella seconda fase di gioco, di fronte a un avversario non certo facile da affrontare. In definitiva, nel dopo partita, da ambedue le squadre, ci sono state contestazioni nei confronti della terna arbitrale.

Manduria – Galatina 0 – 1

Manduria: Menendez, Farucci, Chiochia (13’ s.t. Sosa), Stranieri, Cutrone (36’s.t. Coronese), De Sousa, D’Ettorre, Spinelli (33’ s.t. Teixeira), Carrozzo, Palumbo (22’ Diallo) Perchaud. A disp.: Schettino, Balanda, De La Masta, Pezzuto, Sernia. All. Marsili

Galatina: Passaseo, Sorino, Mancarella J. (33’ s.t. Signore), Fruci, Arnesano, Monteduro, Caputo (24’ s.t. Legari), Romano, Mancarella G. (42’ s.t. Miggiano), Molina, Oltremarini (5’ s.t. Candido). A disp.: Cherillo, Signore,Mora, De Lorenzis, Lobasso, De Blasi. All. Tartaglia

Arbitro: Quarta di Lecce

Rete: 32’ p.t. Menendez (Aut.)

Ammoniti: Farucci, Stranieri, Cutrone, Perchaud, Mancarella J. Arnesano. Angoli: 6 a 2 per il Galatina