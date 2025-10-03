Coppa Italia, il Taranto giocherà a Brindisi

La Corte Sportiva d’Appello ha appena deliberato in senso favorevole ai rossoblù

Accolte, dunque, le ragioni della società del presidente Vito Ladisa. La Corte Sportiva d'Appello ha accolto il reclamo del Taranto contro lo 0-3 a tavolino, comminato nei giorni scorsi. In primo grado il club rossoblù è stato punito per non essersi presentato a Brindisi, lo scorso 25 settembre, per disputare il ritorno del primo turno della Coppa Italia. Assenza giustifica dal virus della Salmonellosi che aveva colpito dieci tesserati del gruppo allenato da Ciro Danucci. Attraverso l'azione dell'avvocato Grassani il Taranto ha ottenuto questa importante vittoria e ora non resta che fissare il giorno in cui si potrà giocare il derby.