lunedì 8 Dicembre 25
Vittorio Galigani

Così il Taranto non può vincere

Sport

Articoli Correlati

Puglia, aggredito arbitro minorenne in una gara Under 16 (Ginosa-Hellas Laterza)

CP -
Zappi: "Umiliazione per il calcio" Ancora un'aggressione a un arbitro minorenne. E' la stessa Aia a denunciare l'ennesimo episodio di violenza questa volta ai danni...
Read more

Taranto, il derby con il Brindisi termina 0-0

CP -
La sfida con gli adriatici regala poche emozioni L'atteso derby con il Brindisi si chiude sullo 0-0, come l'andata della prima fase della Coppa Italia....
Read more

Taranto -Brindisi, il derby delle decadute

CP -
Alle 14.30, lo stadio Italia di Massafra sarà teatro della sfida, che per i rossoblù metterà in palio il secondo posto L'attesa è terminata. Ancora...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand