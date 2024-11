Davide Tizzano eletto nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio

Uno dei primi atti, nella riunione di insediamento del Consiglio Federale, è stata la scelta di Taranto, sede dei XX Giochi del Mediterraneo, per la prossima riunione di venerdì 13 dicembre nella quale verranno assunte le prime decisioni del nuovo direttivo

Davide Tizzano è stato eletto domenica scorsa, a Pisa, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio. L’Assemblea dei dirigenti, tecnici e atleti italiani lo ha premiato con 140 voti, 12 in più del Presidente uscente Giuseppe Abbagnale. Un grande riconoscimento per il dirigente che dal 2021 è alla guida del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Uno dei primi atti, nella riunione di insediamento del Consiglio Federale, è stata la scelta di Taranto, sede dei XX Giochi del Mediterraneo, per la prossima riunione di venerdì 13 dicembre nella quale verranno assunte le prime decisioni del nuovo direttivo.

“Faccio i miei migliori auguri al Presidente Tizzano per l’impegno e le sfide che lo attendono nei prossimi 4 anni alla guida della Federazione Italiana Canottaggio – dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 Massimo Ferrarese – Sono convinto che con la sua determinazione e la sua professionalità raggiungerà gli obiettivi prefissati come già sta accadendo per il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo”.

“Ringrazio il Presidente Ferrarese per gli auguri di buon lavoro – sono parole del Presidente Tizzano – La scelta di Taranto non è stata casuale perché domenica scorsa la mia squadra ha ricevuto un forte mandato per il cambiamento del Canottaggio italiano e ho, quindi, ritenuto significativo organizzare il primo Consiglio Federale proprio in una città che sta assumendo un volto nuovo, con il rinnovo dei suoi impianti, grazie all’assegnazione dei Giochi del Mediterraneo”.