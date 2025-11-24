Deaflympics di Tokyo, il laertino Tamborrino vince l’ oro

Il Tokyo Acquatic Center ha ospitato la quarta giornata del nuoto dei giochi Deaflympics

Federico Tamborrino, laertino, brilla a Tokyo. L’ azzurro vince gli 800 stile libero. Allenato da Ivan Sacchi, conquista l’oro con il tempo di 8:27.51. È nuovo record delle Deaflympics. Argento per Viola Scotto di Carlo nei 200 farfalla con 2.18.97, bene anche Gaia Maragno e Chiara Somenzi, mentre tra gli uomini Gianluca Vitellozzi e Arseny Savchenko si fermano alle primo turno nei 50 dorso. Buone prove per Jessica Diddoro e Noemi Canino negli 800 stile libero femminili, mentre la 4×200 stile libero maschile è stata squalificata per cambio anticipato.I Giochi olimpici Silenziosi sono una manifestazione multisportiva con cadenza biennale.Ogni quattro anni l’edizione estiva e quella invernale, sfalsate di due anni come avviene per i Giochi Olimpici.

Credit foto IG Tamborrino Federico