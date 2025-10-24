venerdì 24 Ottobre 25
CP

Di Bari sanzionato per dichiarazioni lesive

Sport

Articoli Correlati

Taranto, monta il malumore della tifoseria

Vittorio Galigani -
La compagine rossoblu evidenzia limiti strutturali evidenti. Meno proclami, più fatti. Il calcio tarantino merita rispetto Taranto, una rosa sbagliata. Occorre un cambio di rotta...
Read more

Il Maglie ferma il Taranto

CP -
Rossoblù bloccato sull'1-1 e privati della vetta Il Taranto, con il Toma Maglie, non va oltre l'1-1, confermando una complessiva tradizione non positiva. Il pari...
Read more

Taranto, battere il Toma Maglie per tornare a sorridere

CP -
Oggi pomeriggio alle 15.30 la squadra di Ciro Danucci affronterà i salentini allo stadio Italia di Massafra Quattro giorni dopo la caduta di Acquaviva, il...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand