Di Bari sanzionato per dichiarazioni lesive

Un mese di inibizione e 200 euro di ammenda per la SS Taranto 2025

Con l’ avviso di conclusioni delle indagini, della Procura Federale , la Federazione italiana Giuoco Calcio rende nota,per responsabilità oggettiva, la richiesta di applicazione della sanzione per il sign. Riccardo di Bari.

In seguito al mancato tesseramento del calciatore Jamin Jallow, il di Bari aveva rilasciato interviste il 5 e il 6 settembre scorso su quotidiani, definite lesive della reputazione e dell’ immagine del presidente del Comitato Regionale Puglia.

Un mese di inibizione pertanto al dirigente e 200 euro di ammenda per la società tarantina.

