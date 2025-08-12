Dinamo Basket Femminile: le rossoblu pronte per il campionato di Serie B 

Un progetto nuovo di zecca quello varato presidente Francesco Ciliberti

La Dinamo Basket Taranto femminile è pronta a tornare protagonista nel campionato nazionale di Serie B, che per la stagione 2025/2026 si disputerà in girone unico interregionale comprendente formazioni provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Molise.

che vedrà le rossoblu impegnate in un campionato che si preannuncia impegnativo e altamente competitivo, anche in virtù di una nuova formula per playoff e playout, studiata per aumentare l’equilibrio e l’intensità della stagione regolare.

L’obiettivo dichiarato è quello di ben figurare, portando avanti un progetto sportivo che rimane fortemente legato al territorio. La Dinamo continua a investire in un’identità “made in Taranto”, puntando su lavoro, passione e senso di appartenenza.

Diverse le novità in cantiere, con la struttura societaria in fase di rafforzamento anche grazie all’ingresso di figure esperte e di alto profilo, pronte a contribuire allo sviluppo tecnico e organizzativo del club.

Nei prossimi giorni saranno annunciati lo staff tecnico e la dirigenza, mentre è già avviato il lavoro per definire il roster che affronterà la prossima stagione. L’intento è quello di costruire una squadra solida, in grado di migliorare il risultato raggiunto lo scorso anno e di rappresentare al meglio i colori rossoblù.