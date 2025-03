La Dinamo Nuovi Orizzonti domina Rende: poker di vittorie nel girone Silver

Dopo un primo tempo equilibrato, le ioniche dilagano nel terzo quarto (92-57)

La marcia è inesorabile e il momento d’oro continua. La Dinamo Nuovi Orizzonti conquista il quarto successo consecutivo nel girone Silver, confermando il brillante trend della seconda parte di stagione. Nella prima giornata di ritorno, le ioniche hanno dominato la Bim Bum Rende con il punteggio di 92-57 (21-25, 43-44, 73-54). Sul parquet del PalaMazzola di Taranto, la vittoria è stata costruita dopo l’intervallo lungo grazie a un devastante terzo quarto. Nel primo tempo, le ospiti avevano messo in difficoltà le padrone di casa con alte percentuali di tiro e un gioco incisivo. La maggiore profondità del roster di coach Amatori ha fatto la differenza nella ripresa, con cinque giocatrici in doppia cifra e il positivo contributo delle giovanissime under Francesca Mitrotti, Martina Marazita e Vittoria Montrone, al loro debutto in campionato. I due punti conquistati permettono alla Nuovi Orizzonti di mantenere due lunghezze di vantaggio sulla Pink Sport Time Bari, prossima avversaria in casa dopo la trasferta di Trani del 9 marzo.

Orfana di capitan Gismondi, Taranto parte con il quintetto formato da Smaliuk, Mastrototaro, Iob, Cascione e Martelli. L’avvio è equilibrato. A metà quarto Rende sta davanti 11-12. La manovra lenta della Nuovi Orizzonti e la scarsa produttività in attacco consentono alle ospiti di accrescere il gap sino al +6 (17-23) firmato dalla tripla di Sara Ambrosio. La stessa chiude il periodo sul 21-25 dopo i punti di Giorgia Cascione e Nataliia Smaliuk. Nel secondo quarto entra Annapia Molino a dare maggiore vivacità alla manovra locale. E la mossa si rivela azzeccata: la tarantina segna subito dalla media distanza dimostrando di essere in serata. Le due formazioni si rispondono colpo su colpo senza dare spettacolo. È Rende a spuntarla chiudendo il primo tempo sul 43-44.

Taranto ha un altro piglio nella seconda metà di gara. Dalla lunetta apre Smajic; Mastrototaro, che sarà top scorer a fine gara, mette la freccia del sorpasso (46-44). Smaliuk e Molino continuano l’opera appena iniziata. La manovra si fa più fluida, e non si sbaglia nelle conclusioni ad alta percentuale. Con la sua terza tripla, Cascione, particolarmente ispirata, porta per la prima volta in doppia cifra il vantaggio (63-51). C’è solo una squadra in campo, capace di totalizzare 30 punti nel terzo quarto. Smajic segna quelli del 73-54 finale. Ordinaria amministrazione l’ultimo quarto, con il contributo anche di Silvia Gobbi in mezzo alle under. La seconda delle due conclusioni dall’arco di Mitrotti chiude la contesa sul 92-57.

TABELLINO:

Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto – Besidetech Bim Bum Rende 92-57

(21-25,43-44,73-54)

Taranto: Mitrotti 6, Smaliuk 17, Marazita 1, Mastrototaro 24, Gobbi, Iob 7, Smajic 10, Montrone, Cascione 13, Martelli 2, Molino 12 (All.re Gianpaolo Amatori – 1* ass. all.re Mimmo Calviello)

Rende: Ambrosio 21, Giovinazzo 2, Carbone, Cossa 15, Gagliardi 9, Manfrè 10 (All.re Vincenzo De Marco)

Note: 150 spettatori circa.

Nessuna uscita per cinque falli

Falli complessivi: Taranto 11, Rende 9

Arbitri: Deborah Fiorentino di Bari e Luca Antonio Siragusa di Brindisi