Dinamo Nuovi Orizzonti: una partenza a corrente alternata nel 2025

Avvio di stagione in salita per la Dinamo Nuovi Orizzonti, che non trova pace nemmeno nel nuovo anno: tra le mura amiche del PalaMazzola, le ragazze di coach Caricasole cedono al Basket femminile Stabia con il punteggio di 64-70 nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie B.

Una prestazione opaca per metà gara e un’occasione sprecata, considerando che nell’ultimo quarto la squadra ha dilapidato un vantaggio di dieci punti. La quinta sconfitta in nove partite fa pendere l’ago della bilancia verso il negativo, ma la corsa al quarto posto utile per i playoff resta aperta.

Domenica 12 gennaio le ioniche cercheranno il riscatto in casa della New Cap Marigliano, già battuta all’andata.

La cronaca del match

Partenza difficile per le padrone di casa, prive della play Kolyandrova. Le ospiti, più sciolte, dominano il campo portandosi in doppia cifra dopo sette minuti (6-16). Nel secondo quarto Taranto reagisce: la tripla di Mastrototaro, preceduta dai punti di Smaliuk e Iob, riaccende le speranze (18-19). Iob firma il sorpasso (20-19), ma Palma Manna riporta lo Stabia in vantaggio all’intervallo (31-34).

Nel terzo quarto, dopo una fase di equilibrio, Mastrototaro trascina Taranto al massimo vantaggio (53-43). Nell’ultimo periodo, però, lo Stabia recupera terreno con le triple di Iozzino e i canestri di Festinese e Infante. Sul 58-58, due errori di Iob pesano sull’economia del match. Nel finale, i tiri liberi premiano le ospiti, condannando la Nuovi Orizzonti alla sconfitta.