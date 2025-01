Dinamo Nuovi Orizzonti, sconfitta pesante a Marigliano

Nonostante l’arrivo del nuovo tecnico Gianpaolo Amatori, la squadra non riesce a reagire e subisce una battuta d’arresto che mette in discussione le ambizioni di stagione

Si attendeva un pronto riscatto in casa per la Dinamo Nuovi Orizzonti dopo la sconfitta interna contro lo Stabia. L’arrivo del nuovo tecnico Gianpaolo Amatori aveva suscitato entusiasmo nell’ambiente, ma sul campo di Marigliano è giunta una pesante battuta d’arresto. Una squadra mai entrata in partita, mai capace di reagire contro un avversario grintoso e carismatico, che ha dimostrato superiorità anche sotto diversi punti di vista.

Il quintetto iniziale di Amatori comprendeva Smaliuk, Mastrototaro, Iob, Cascione e Martelli. Marigliano ha risposto con Massarotti, Garaffoni, D’Agostino, Torruella e Borriello.

Nel primo quarto non c’è storia. Marigliano segna trenta punti con estrema facilità, mentre Taranto sbaglia completamente l’approccio, rimanendo mentalmente assente. Nel secondo quarto la situazione non cambia; nonostante qualche tentativo di reazione nella seconda parte del match, il divario rimane evidente. Dopo l’intervallo, Marigliano accelera ulteriormente, chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 68-29 e confermando un ulteriore distacco. L’ultimo quarto è solo una formalità.

Il match termina 88-44 in favore del team campano, un risultato umiliante per una squadra che fatica a trovare una reazione concreta. Coach Amatori si trova di fronte a un compito arduo e dovrà lavorare intensamente per rialzare la squadra, se si vogliono mantenere vive le ambizioni di un campionato iniziato con aspettative ben diverse.

Tra le avversarie da rimarcare le ottime prove di Garaffoni e Torruella, nella Dinamo Nuovi Orizzonti tutte rimandate.

Tabellino

Ri.Genera New Cap Marigliano 2018 – Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto 88 – 44

(30 – 10, 52 – 21, 68 – 29)

Marigliano: Zoe Massarotti 5, Garaffoni 30, D’Agostino 15, Mandolesi 9, D’Oriano, Matilda Massarotti 2, Torruella 22, Borriello 1, Di Sarno 4, Fedele n.e. (All.re Giancarlo Natale – 1* Ass. all.re Giovanni Caruso).

Taranto: Smaliuk 13, Mastrototaro 15, Saponaro n.e., Inglese n.e., Gobbi 4, Iob 2, Smajic 2, Gismondi 2, Cascione, Martelli 6, Molino, Manco.(All.re Gianpaolo Amatori – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

Note: spettatori 50 circa. Nessuna uscita per cinque falli.

Arbitri: Antonio Savarese di Sant’Anastasia (Napoli) e Michele Sannino di Torre del Greco (Napoli).

Quintetti iniziali

Marigliano: Zoe Massarotti, Garaffoni, D’Agostino, Torruella, Borriello.

Taranto: Smaliuk Mastrototaro, Iob, Cascione, Martelli.