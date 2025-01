Rinascita in campo: la Dinamo Nuovi Orizzonti annienta Campobasso

Dopo un avvio difficile, Taranto si rialza con una grande vittoria guidata da Chiara Mastrototaro. La squadra punta al quarto posto nel girone Gold

Dimenticare il brutto avvio del nuovo anno con le due sconfitte consecutive contro Stabia e Marigliano, e adeguarsi alla nuova guida tecnica di Gianpaolo Amatori. Era questo l’obiettivo della Nuovi Orizzonti Taranto prima del match con la Magnolia Campobasso, in vista del recupero della quarta giornata di ritorno a Battipaglia il 22 gennaio. Una sfida decisiva per l’accesso al girone Gold. La reazione è arrivata, insieme alla vittoria contro la squadra di coach Diotallevi, superata nettamente 79-43 (17-17, 38-30, 55-35). Una prova di carattere convincente, con quattro giocatrici in doppia cifra e Chiara Mastrototaro top scorer con 25 punti.

Equilibrio nella prima fase, con Nuovi Orizzonti a segno con Smajic, Smaliuk e Mastrototaro. Tra le ospiti si distingue Tateo con due triple. Le under Martelli e Molino pareggiano sul 17-17. Nel secondo quarto, dopo una fase equilibrata, Mastrototaro dall’arco sposta l’inerzia a favore di Taranto, che chiude il primo tempo con il canestro di Smajic.

Il vantaggio raggiunge la doppia cifra con Cascione. Magnolia tenta il recupero da tre punti ma senza precisione. Mastrototaro trascina le ioniche al 55-35. Nell’ultimo quarto, la Dinamo controlla agevolmente, toccando il massimo vantaggio sul +38. Per la Nuovi Orizzonti, nell’ultima partita interna della prima fase, non si poteva sperare di meglio. Ora serve vincere contro Battipaglia per mantenere il quarto posto.

Tabellino

Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto – La Molisana Magnolia Campobasso 79-43

(17-17, 38-30, 55-35)

Taranto: Smaliuk 14, Chiara Mastrototaro 25, Smajic 12, Cascione 2, Martelli 9, Molino 15, Gismondi 2, Gobbi, Mitrotti, Marazita n.e., Saponaro n.e., Manco n.e. (All.re Gianpaolo Amatori – 1* ass. all.re Mimmo Calviello)

Campobasso: Felicita, Moffa, Tateo 13, Fatica, Grande 7, Padulo 7, Costato 7, Di Quinzio 2, Giuliani 3, Giulivi, Francesca Mastrototaro 4, Altavilla. (All.re Gabriele Diotallevi – 1* ass. all.re Alessandra Maria Formica)