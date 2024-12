Dominante Verona, niente da fare per la buona Gioiella Prisma

La squadra di Boninfante chiude il girone d’andata con un 3-0 contro la Rana Verona, che conquista la terza vittoria consecutiva e si avvicina al quarto posto in classifica

La Gioiella Prisma Volley Taranto chiude il girone d’andata con una sconfitta per 3-0 contro la Rana Verona Volley. Sfuma anche la possibilità di entrare in Coppa Italia, con Cisterna che a distanza festeggia per il risultato di oggi a Verona. La partita si è rivelata senza storia, con la squadra di casa che ha dimostrato una superiorità evidente nei momenti decisivi del match.

I parziali terminati 25-20, 25-22 e 25-15 raccontano di una Gioiella Prisma Taranto che combatte fino alla resa arrivata solo nel terzo set. Gli errori in battuta, un punto debole ricorrente dall’inizio della stagione, hanno continuato a condizionare le prestazioni della formazione ionica. Per Verona, invece, si tratta della terza vittoria consecutiva per 3-0, consolidando la lotta per il quarto posto in classifica, fondamentale per il posizionamento nella Coppa Italia. Analisi positiva, comunque, quella della prima parte di stagione rossoblù con una buona distanza da Grottazzolina, vera avversaria per la sfida salvezza.

Il match:

La Gioiella Prisma Volley Taranto entra in campo con Lanza, Hofer, D’heer, Alonso, Gironi, Zimmermann e Luzzi libero. D’altra parte, Rana Verona Volley si presenta con Zingel, Cortesia, Dzavoronok, Keita, Mozic e D’Amico libero.

Il primo set inizia con Verona che si porta rapidamente sul 5-1, costringendo coach Dante Boninfante a chiamare un time out. Taranto riesce a recuperare fino al 9-8 ma subisce subito il ritorno della squadra di casa che allunga sul 18-12. Boninfante è costretto a un secondo time out. La Rana Verona arriva a quota 20 con Taranto ferma a 16 e chiude il set con Keita sul punteggio di 25-20. I top scorer sono Hofer, Lanza e Keita, tutti con cinque punti.

Il secondo set si apre con un videocheck favorevole a Taranto e un ace di Hofer che porta i rossoblù in vantaggio sul 7-6. Verona continua a crescere mentre Taranto resta in partita ma con un break di distanza. Boninfante chiama time out sul 13-16. Il massimo vantaggio di Verona è sul 21-17. Taranto riesce a pareggiare a 22-22 ma Verona chiude il set 25-22 grazie all’ace di Mozic. Top scorer del set sono Hofer e Lanza con sei punti ciascuno.

Nel terzo parziale, Taranto sembra mollare e Verona chiude rapidamente il match portandosi avanti sull’8-5 e aumentando il divario fino al 21-13. La squadra di casa continua a macinare punti fino alla vittoria finale per 25-15. Il top scorer dell’incontro è Keita con 17 punti, seguito da Filippo Lanza con 15.

TABELLINO:

Taranto: Lanza 15, Hofer 14, Alonso 8, Gironi 5, D’heer 1, Zimmerman 0, Liuzzi L, Santangelo 0, Held 0, Feveiro 0, Paglialunga 0, Balestra 0.

Verona: Keita 17, Cortesia 9, Mozic 9, Zingel 7, Dzavoronok 6, D’Amico L, Abaev 0, Spirito 0, Zanotti 0.