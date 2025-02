Dominio perugino per 3-0: Gioiella Prisma Taranto si arrende in tre set

Una prestazione impeccabile della Sir Susa Vim Perugia, guidata da Ishikawa e Ben Tara, consente di consolidare la propria posizione in classifica, mentre Taranto si prepara a una sfida cruciale per la salvezza

La Gioiella Prisma Volley Taranto cade 3-0 (25-13, 25-16, 25-22) contro la Sir Susa Vim Perugia, prima della classe. Una Taranto che cresce nel match ma non può nulla contro la forza e la potenza del sestetto di Perugia.

Il match

La Gioiella Prisma Volley Taranto per continuare a sognare la salvezza, la Sir Susa Vim Perugia per riprendersi dallo stop in coppa contro Verona, al Pala Barton Energy Perugia – Taranto, entrambe oggi in campo per dare il tutto per tutto. Il nuovo arrivo in riva allo Ionio è Jannis Tom Hopt, schiacciatore tedesco alla prima esperienza assoluta in Serie A arrivato per sostituire Andrea Santangelo. Taranto che viene dallo scontro diretto vinto al tie-break con Monza, Perugia che in campionato ha perso l’ultima partita contro la Cucine Lube Civitanova (fresca campionessa della Coppa Italia) con il risultato di 3-1 in rimonta per i padroni di casa marchigiani. Sfida a distanza per la Gioiella Prisma Volley Taranto con Monza, impegnata contro Padova, e Grottazzolina che ospita Milano. Perugia deve, altresì, salvaguardare il primo posto, proteggendosi da uno straripante Trento e dalla stessa Lube. Sono solo cinque le partite ancora da disputare in un campionato ancora tutto in discussione, con i rossoblù che dovranno affrontare, dopo la partita di oggi, Cisterna (9 febbraio), Civitanova (16 febbraio), Modena (23 febbraio), e Verona (2 marzo).

Boninfante (coach Gioiella Prisma Volley Taranto) nel pre-match: “Per fare punti oggi bisogna fare una partita all’aldilà della pallavolo. Veniamo da prestazioni importanti, nonostante i risultati, i ragazzi sono carichi.” Lorenzetti (coach Sir Susa Vim Perugia): “Siamo in una situazione che non ci piace, dobbiamo cambiare il corso del periodo durante le partite”.

Rossoblù in campo con il solito sestetto composto da Held, D’heer, Gironi, Lanza (reduce dalla prestazione ottima con 30 punti contro Monza), Zimmermann, Alonso e Rizzo, all. Boninfante. Perugia in campo con Giannelli, Loser, Ben Tara, Ishikawa, Russo, Semeniuk, Colaci, all. Lorenzetti.

Primo servizio per Perugia, termina out la battuta di Ishikawa. Perugia si stacca subito da Taranto, volando sull’8-5. Si accende Lanza, ex del match, 9-6. Tanti errori al servizio per entrambe le compagini in campo. Taranto mura due volte Perugia, ma alla terza Perugia passa, 13-7. Break positivo per la Gioiella, 15-10 dopo l’attacco di Gironi. Cambio per Taranto, Hofer per Lanza. Si presenta bene Hofer, è suo l’undicesimo punto di Taranto. Sul 19-11 finiscono i time-out per Boninfante. Troppa Perugia per la Gioiella Prisma nel primo set, il risultato finale è di 25-13. Taranto deve cercare di risollevarsi nel resto della partita, con la speranza di ribaltare il risultato. Top scorer del set Ben Tara e Ishikawa, con quattro punti.

Il secondo set si apre con il vantaggio della squadra di casa, subito raggiunta e superata da Taranto, 1-2. Perugia riconquista il vantaggio, 3-2 per la formazione di casa. Taranto torna in parità con il servizio di D’heer, 6-6. Esordio assoluto per Taranto, esce Gironi entra Hopt. Alonso dominante al centro, nuova parità. Il primo pallone toccato da Hopt è al servizio, con l’errore dello schiacciatore tedesco. Primo tie-break del set per Taranto, sul 12-9. Vola ancora Perugia sulle ali di Ben Tara, 14-10. Monsterblock di Taranto, 14-12. Videocheck chiamato da Taranto, non vincente. Perugia arriva al ventesimo punto, Taranto ferma a 13. Perugia in versione dominante questa sera, 25-16 il secondo set. Top scorer, a pari merito, Held e Ben Tara, entrambi con sei punti.

Il terzo set vede subito Perugia imporsi sin dal primo servizio con un ace in zona di conflitto. Monsterblock di Tim Held, vantaggio Taranto. Doppio vantaggio Taranto, la pipe di Lanza va a terra. Ancora il muro di Taranto, Wout D’heer chiude su Ben Tara. Time out Perugia (il primo del match) sul 2-6 per Taranto. Ace di Semeniuk, Held non può nulla. Gironi ancora positivo, Taranto a +3, 6-9. Nuova parità al Pala Barton Energy, 9-9 tra Taranto e Perugia. Perugia che adesso si stacca da Taranto, 15-12. Gironi conquista il mani-out, 19-16 Perugia. Perugia arriva a 20, Taranto ferma a 17. Rientra Plotynski dopo l’infortunio subito contro Trento, in festa il Pala Barton. Monsterblock di Taranto, Plotynski viene murato, Taranto a meno tre. È out il servizio di Taranto, sono quattro match point per la Sir Susa Vim Perugia. Lanza annulla il primo match point, 24-21. Super ace di Fabrizio Gironi, 24-22, time out di coach Lorenzetti. Invasione a rete di Alonso che fa esultare il Pala Barton, finisce 3-0 tra Perugia e Taranto. MVP Semeniuk.

Le dichiarazioni dell’MVP Semeniuk: “Dovevamo vincere, siamo contenti. Sono punti importanti per la classifica, non abbiamo mai perso la testa, abbiamo controllato la partita sempre.” Zimmermann, ex del match: “Abbiamo sofferto tanto, le battute erano forti e abbiamo sofferto in attacco. Loro erano arrabbiati, lo abbiamo notato.”

Tabellino

SIR PERUGIA: Piccinelli, Giannelli 3, Loser 6, Ben Tara 13, Ishikawa 14, Semeniuk 10, Russo 6, Libero COlaci, Plotnytskyi, ne Zoppellari, Candellaro, Cianciotta, Solè, all Lorenzetti

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Held 12, Luzzi, Alletti, Hofer 1, Libero RIzzo, D’Heer 6, Gironi 11, Lanza 3, Alonso 5, Hopt 1, Zimmermann, Paglialunga, ne Fevereiro, Balestra all Boninfante