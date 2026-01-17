DR1 basket, Santa Rita Taranto perde ma è da applausi

Taranto ha mostrato tutte le carte in regola per riprendere la marcia e conquistare il miglior posizionamento possibile nella griglia playoff. Attualmente i gialloblù sono al quarto posto del girone B della DR1 con 14 punti, in attesa di conoscere i risultati delle altre nel corso del week end

Nell’ anticipo di ieri sera, il pronostico è stato rispettato ma la favorita (anche per la vittoria finale del girone…) Seagulls Monopoli – fanno sapere – ha dovuto fare gli straordinari nel quarto periodo per respingere l’assalto da applausi della Santa Rita Taranto.

Si è giocato sul parquet del Palafiom, per la seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 di basket. I ragazzi di coach Mineo, ovvero la pattuglia di Under fatta ruotare nell’ultimo periodo accanto a Ndiaye e Pentassuglia, ha messo a dura prova Annese (migliore in campo) e soci, prendendo il ferro sulla tripla che sarebbe valsa il -7 a due minuti dalla fine, dopo una rimonta entusiasmante partita da – 25… con un 12 a 0 che ha sorpreso Monopoli a 3’ dalla sirena! Una bella, e divertente, prova di carattere del gruppo di casa – aggiungono – che ha saputo rinunciare ad alcuni senior (frenati da acciacchi e serate no) con difesa pressante, ripartenze veloci ed entusiasmo necessari. Monopoli si è confermata una squadra compatta e attrezzata per vincere il campionato.

DR1 – Divisone regionale 1 seconda giornata di ritorno

Santa Rita Taranto – Seagulls Basket Monopoli 74-88

(15-22, 35-44, 52-74)

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼

Minelli 1, Argentiero 3, Bianchi 6, Voltasio ne, Lavezzari 9, Pentassuglia 12, Ndiaye 27, Bitetti 2, Mandrillo 2, Conforti 12, Fanizzi.

All. Mineo, ass. N. Zicari

Seagulls Monopoli

Tanzi 5, Pavone 6, Sorino 7, Moschettini 2, Magarinos 23, Annese 22, Formica 9, Calabretto, Marchello, Rollo 12, Casato 2.

All.: Morè

(Divisione Regionale 1 Puglia – girone B)

credit foto Aurelio Castellaneta