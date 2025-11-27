giovedì 27 Novembre 25
CP

Due Mari Marathon, dal 27 al 30 novembre a Taranto

Sport

Articoli Correlati

Quero Chiloiro, Magrì all’international contest del Trofeo “Città di Taranto”

CP -
Riflettori puntati sulla boxe tarantina con la 24^edizione del Trofeo, la manifestazione che si terrà il prossimo 6 dicembre al Palafiom, nel cartellone di...
Read more

Prisma La Cascina, uno scontro diretto che profuma già di spareggio

CP -
Domenica al PalaFiom alle 18 arriva l'Emma Villas Codyeco Lupi Siena, attualmente settima in classifica e distante appena tre punti dai rossoblù Si prospetta dunque una gara...
Read more

Santa Rita Taranto, sabato al Palafiom pronti per Invicta Brindisi 

CP -
Quarto posto della graduatoria con 10 punti Quinta vittoria consecutiva per Santa Rita Taranto, che a Putignano domenica scorsa ha vinto (61-76), mettendo a segno...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand