Eccellenza, il Taranto di Danucci parte con una vittoria

Il nuovo corso del Taranto, formato Eccellenza, inizia con il segno più. I rossoblù vincono 1-0 contro la Nova Spinazzola, con gol di Soare Talla al 25′ della ripresa. La rete a porta sguarnita arriva sull’assist di Nicola Russo, entrato nella ripresa e che cambia in meglio la manovra offensiva. Sino ad allora tanta sofferenza, soprattutto nel primo tempo con la la clamorosa occasione di Colucci a pochi metri dalla porta. Dopo il vantaggio due traverse, la prima di Russo e la seconda di Brunetti, poi uscito per infortunio.
NUOVA SPINAZZOLA-TARANTO 0-1
RETI: 25′ st Soare Talla
NUOVA SPINAZZOLA; Liso; Zingaro, Lautaro (Cagnetta) Ripanto, Losappio; Colonna (35′ st Leone) Ricchiuti, Bonanno; Carlucci (Cuccumazzo), Di Bari (Di Palma), D’Onofrio (38′ st Colamesta). A disp.: Cristallo, Di Pierro, Morella, Gargano. All.: Di Domenico.
TARANTO (3-5-2): De Simone; Delvino, Brunetti (41′ Maltezi) De Rosa; Soare Talla, Etchegoyen (6′ st Konate) Marino (16′ st Di Paolantonio), Calabria, Monetti (6’st Terrana); Imoh, Dammacco (6′ st Russo). A disp.: Fallani, Di Paolantonio, Torrisi, Magrì, Kordic. All.: Danucci.
ARBITRO: Reali di Foligno
NOTE: ammoniti: Losappio, Zingaro, Ripanto (S); Etchegoyen, Paolantonio, (T). Angoli 7-3 per lo Spinazzola; Rec. 1′ pt, 6′ st