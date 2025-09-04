venerdì 5 Settembre 25
Eccellenza, il Taranto di Danucci parte con una vittoria

Sport

Articoli Correlati

A che (Lega) Pro

Vittorio Galigani -
Il campionato di Serie C ha smarrito, soprattutto negli ultimi anni, quello che era il suo riconosciuto, indiscutibile punto di merito. Forgiare giovani di...
La Questura di Bari vieta la trasferta ai tifosi rossoblù

Giuseppe Di Cera -
Domani alle 15.30 l'esordio con la Nuova Spinazzola, ma il Taranto non avrà il supporto dei tifosi. La Questura di Bari vieta ai tifosi tarantini...
Castellaneta: in piazza De Gasperi un regionale di boxe

CP -
Pugilistica Quero-Castellano nella "città del mito" Sabato 6 settembre secondo appuntamento dopo il successo registrato anche quest'anno con il galà di “Boxe sotto le stelle”...
