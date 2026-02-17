Eccellenza pugliese, Taranto-Bisceglie si gioca a porte chiuse

Oltre alla chiusura dello stadio per la sfida di domenica, alla società è stata inflitta un’ammenda di 1.000 euro
La 29ª giornata del girone di Eccellenza pugliese si giocherà senza pubblico. Il match tra SS Taranto e Bisceglie, in programma domenica allo Stadio Italia, è stato disposto a porte chiuse dal Giudice Sportivo.
Il provvedimento arriva in seguito ai fatti verificatisi al termine della gara contro l’Atletico Acquaviva, disputata allo Stadio Dimitri di Manduria. La contestazione avvenuta all’esterno dell’impianto sportivo, ha portato all’apertura di accertamenti da parte degli organi competenti. Oltre alla chiusura dello stadio per la sfida di domenica, alla società è stata inflitta un’ammenda di 1.000 euro.