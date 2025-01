Eccellenza, un pari a reti bianche tra Manduria e Barletta

La squadra avversaria ha cercato con ogni mezzo, in particolare nel secondo tempo, di sfondare le retrovie biancoverdi ma hanno trovato un ottimo Maggi a opporsi alle folate degli attaccanti

Un punto a testa per un incontro senza reti ma con due squadre che si sono affrontate fino all’ottavo minuto di recupero, quando il signor Caldarulo di Bari ha messo fine alla contesa. Biancoverdi per nulla intimoriti dal forte avversario hanno affrontato nel migliore dei modi la partita rendendosi anche pericolosi in diverse occasioni.

Il Barletta ha cercato con ogni mezzo, in particolare nel secondo tempo, di sfondare le retrovie biancoverdi ma hanno trovato un ottimo Maggi a opporsi alle folate degli attaccanti. Tra le azioni salienti da al 5’ cross di Farucci all’indirizzo di Chiochia il cui tiro termina di poco alto. Replica il Barletta al 6’ su tiro dal limite di Turitto respinto da Maggi. Occasione per gli ospiti allo scadere cross di Strambelli per Dicuonzo che solo davanti al portiere manca l’aggancio.

Nella ripresa il Barletta preme e al 4’c’è il colpo di testa ravvicinato di Bellanova di poco alto. Occasionissima per i padroni di casa al 12’ cross di Vapore all’indirizzo di D’Ettorre il cui tiro fa la barba alla traversa. Occasione da rete per gli ospiti al 26’ tiro di Caringella Maggi c’è. Da segnalare nel finale il palo colpito da Strambelli con sfera che rimbalza su un difensore.

Manduria: (4-3-2-1): Maggi; Rizzo (34’ s.t. Sosa), Chiochia, Stranieri, Farucci; D’Ettorre(30’s.t. Cutrone), De Sousa, Balanda; Vapore, Carrozzo; Perchaud. A disposizione: Schettino, Texeira, Caragnulo, Sernia, Palumbo, Martina, Zuccaro. All.Marsili.

Barletta: (3-4-2-1): Staropoli; Casella, Montrone, De Gol; Turitto (24’ s.t. Lavopa), Mariani(24’ s.t. Scaringella), Bernaola, Belladonna; Strambelli, Dicuonzo (24’s.t.Leone); Lopez. A disposizione: Massari, Capuano, Giambuzzi, Di Benedetto, Bayo, Rotondo. All. De Candia.

ARBITRO: Caldarulo di Bari

Note: Ammoniti: Chiochia, De Sousa, Vapore, Sosa, Sernia, Strambelli, Lavopa, Montrone. Recuperi: 2’ e 8’