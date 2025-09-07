Eccellenza, vittoria di cuore per il Taranto di Mister Danucci

Grazie alla doppietta di Imoh e il goal di Calabra la squadra rossoblu batte il Polimnia. Ora testa al match di Coppa Italia

Vittoria di cuore del Taranto che a Massafra supera 3-2 il Polimnia e sale a quota 6 con una partita in meno. Ionici sempre con il 3-5-2, con tre differenze rispetto alla scorsa gara, perché in campo ci sono Konaté al centro della difesa in sostituzione di Brunetti, Terrana sulla fascia destra in vece di Monetti e Russo in avanti al posto di Dammacco. Eccetto Brunetti, infortunato, le altre sono scelte tecniche.

Il Polimnia risponde con il 4-4-2 con terminali offensivi Ingredda e Serafino. E proprio quest’ultimo sorprendere il Taranto dopo sette minuti con una conclusione al volo che porta in vantaggio gli ospiti. Subito raggiunti da Imoh che sotto misura rende utile il perfetto cross di Terrana e pareggia i conti. Spinto da un grande pubblco il Taranto insiste, ma i rossoverdi si chiudono bene e non lasciano passare che poche palle verso De Giosa.

Il Taranto comprende la lezione e gli bastano solo i primi 20 secondi della ripresa per rimontare sempre con Imoh che, tutto solo, supera De Giosa con un preciso rasoterra. Gli abbracci dei compagni sono però da condividere con Russo, che smarca il compagno con uno splendido colpo di tacco. Anaclerio, tecnico del Polimnia, fa entrare Buonamico al 10′ e la mossa è azzeccata, perché bastano altri dieci minuti per ristabilire la partita sulla verticalizzazione di Serafino, originario di Taranto. Il neo entrato percorre una quindicina di metri palla al piede, poi davanti a De Simone piazza un destro angolatissimo.

Gli ospiti prendono coraggio e sfiorano il vantaggio sulla conclusione di Serafino, sulla cui respinta arriva il tocco vincente sotto misura di Ingredda, ma quando era oltre l’ultimo difensore dei rossoblù. Il Taranto deve solo riorganizzarsi e lo fa al 39′ sull’assist di Terrana per Calabria che prende palla e in diagonale fa esplodere lo stadio Italia.

TARANTO-POLIMNIA 3-2

RETI: 7′ pt Serafino (P), 8′ pt, 1′ st Imoh (T), 20′ st Buonamico (P), 39′ st Calabria (T)

TARANTO (3-5-2): De Simone; Delvino, Konate (17′ Brunetti), Derosa; Talla Souare (32′ st Kordic) Marino (1′ st Di Paolantonio), Etchegoyen, Calabria, Terrana, Imoh (24′ st Malltezi),, Russo (17′ st Dammacco). A disp.: Fallani, Torrisi, Magri, Monetti. All.: Danucci.

POLIMNIA (4-4-2): De Giosa; Avantaggiati, Panebianco, Gernone, Solimeno; Tatullo (10′ st Buonamico), Marasciulo, Zaccaria (47′ st Bonsante) , Mercurio (24′ st Mendez); Serafino, Ingredda (37′ st Romano). A disp.: Pellegrini, Raspatelli, Anaclerio, Angiuli, Buonsante, Carminati,. All: Anaclerio.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

NOTE ammonito: Konaté (T), Panibianco, Zaccaria (P) Angoli 3-2 per il Taranto.