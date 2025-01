Fas Corato-CJ Basket 85-66: Taranto da sogno in avvio ma non basta

Ancora encomiabile prestazione dei rossoblù che vanno anche a +18 ma poi subiscono la rimonta coratina. Monumentale Gigante 19 punti, in doppia anche Giovara e Facciolà

Il CJ Basket Taranto cede 85-66 alla Fas Corato nella 18° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G, nonostante un brillante primo quarto. La squadra di coach Mineo, pur con rotazioni limitate, ha mostrato carattere e determinazione.

Il match

Inizio straordinario per i rossoblu che, trascinati dalle triple di Amorelli e Giovara, dai canestri di Facciolà, dalle giocate di Sarli e Salerno e dalla velocità di Gigante, raggiungono anche il +18 a inizio secondo quarto. Corato si è aggrappata a un Nonkovic immarcabile, autore di quasi 40 punti, riuscendo gradualmente a riprendere il controllo del match. Fino all’inizio dell’ultimo quarto la partita è rimasta in bilico grazie alla generosità del roster rossoblu.

Coach Mineo, privo di Bitetti, schiera Salerno, Facciolà, Gigante, Amorelli e Giovara; dall’altra parte Coach Gattone, senza l’infortunato Basile, risponde con Giovinazzo, Lomello, Petrovic, Mariani e Nonkovic. Il primo quarto è un monologo tarantino: Amorelli apre con una tripla, seguito dalle ottime giocate di Facciolà e Gigante. Nonostante Nonkovic tenga a galla Corato, il CJ continua a macinare punti chiudendo la frazione sul 29-13.

Nel secondo quarto, dopo il massimo vantaggio tarantino (+18), Corato inizia la sua rimonta. Nonkovic continua a essere un problema per la difesa rossoblu, ben supportato da Cabodevilla e compagni. Si va all’intervallo sul 35-41. Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa completano la rimonta, trovando il primo vantaggio sul 45-43. Il terzo quarto si chiude con la tripla di capitan Mariani per il 56-53.

Nell’ultima frazione Corato prende definitivamente il largo. Lomello e Nonkovic costruiscono il +7 iniziale, seguito dalla tripla di Giovinazzo che porta i suoi a +12. Nonostante gli sforzi di un instancabile Gigante, Taranto non riesce più a ricucire lo strappo. Nel finale c’è spazio anche per i giovani Casalino e Mirabile, che trovano entrambi la via del canestro.

Il CJ Taranto tornerà in campo sabato prossimo alle ore 21 al PalaMazzola contro Mola, penultima in classifica, con l’obiettivo di tornare alla vittoria.

Tabellino

FAS CORATO – CJ TARANTO 85-66

Parziali: 13-29, 35-41, 56-53, 85-66

Fas Basket Corato: Giovinazzo 12, Zustovich, Lomello 15, Nonkovic 38, Mariani 8, Bavaro, Ouattara 2, Capasso 2, Cabodevilla 5, Di Zanni, Petrovic 2, Diaz 1. All. Gattone

CJ Basket Taranto: Giovara 15, Montanaro 1, Gigante 19, Amorelli 6, Mirabile 2, Minelli n.e., Petraroli, Casalino 2, Sarli 5, Facciolà 10, Salerno 6. All.Mineo

Arbitri: Tornese di Monteroni (LE) e De Carlo di Lecce.