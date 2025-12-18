FINE PENA MAI

giovedì 18 Dicembre 25
Il Taranto cade a Bisceglie con l’Unione Calcio

CP -
I rossoblù perdono 2-1, ora la vetta è distante sette punti Brutta sconfitta del Taranto con l'Unione Bisceglie che vince 2-1. Ora la vetta distante...
Volley: la Cascina Taranto in trasferta a Pineto in cerca di risposte

CP -
Il rossoblu Lusetti: “Arriviamo alla sfida dopo un periodo non semplice, ma con grande voglia di reagire. Sappiamo che affronteremo una squadra solida, soprattutto...
Taranto, l’ostacolo da superare si chiama l’UC Bisceglie

CP -
Oggi i rossoblù sono impegnati al Gustavo Ventura. Fischio di inizio 14.30 Manca poco, pochissimo all'inizio del ventesimo turno, prima di ritorno del campionato di...
