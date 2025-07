Galeandro e la voglia di rinascere: il laterale prolunga con la New Taranto

Anche nella stagione sportiva 2025/2026 Luigi Galeandro continuerà a indossare la maglia rossoblù

Ancora insieme, ancora New Taranto. Anche nella stagione sportiva 2025/2026 Luigi Galeandro continuerà a indossare la maglia rossoblù. Il laterale classe 1998, nonostante un’annata condizionata da infortuni e acciacchi fisici, ha rinnovato il suo legame con il club ionico, che ha scelto di puntare ancora su di lui, riconoscendone la determinazione e il valore umano prima ancora che tecnico.

Una scelta fortemente voluta dal club tarantino e dallo stesso Galeandro, desideroso di mettersi in discussione e tornare protagonista dopo due stagioni complicate. La società del patron Brittannico e del presidente Malizia ha accolto con convinzione questa volontà, prolungando il contratto dell’atleta.

Un attestato di fiducia che vale doppio: «Sono davvero felice e grato alla società per aver creduto ancora in me. Non è stato un periodo facile: gli ultimi due anni sono stati complicati, segnati da infortuni e problemi fisici che mi hanno impedito di dare il contributo che avrei voluto alla squadra. Ma non ho mai pensato di mollare, e oggi sono qui con una voglia matta di rimettermi in gioco».

L’obiettivo è uno solo. Galeandro punta a riscattarsi: «Voglio ripagare questa fiducia con il lavoro quotidiano, con l’impegno, con i fatti. Sarà una stagione importante per me, perché ho dentro tanta voglia di riscatto. So che la concorrenza è alta, che ci sarà da lottare per guadagnarsi ogni minuto in campo, ma è proprio questo che mi motiva di più: allenarmi al massimo, confrontarmi con i miei compagni, crescere insieme e farmi trovare pronto».

La maglia e i colori rossoblù, un richiamo unico per il laterale tarantino: «Questa maglia rappresenta tanto per me, e poterla indossare ancora è un onore. Adesso testa bassa e pedalare: ho solo un obiettivo in mente, quello di tornare ad essere utile alla squadra e di meritarmi ogni applauso del nostro pubblico».

La New Taranto riparte anche dalla grinta, dall’entusiasmo e dalla voglia di rivalsa di Luigi Galeandro. Perché certe storie meritano un nuovo capitolo. E spesso, le più belle, nascono proprio dopo le sfide più dure.