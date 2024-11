Gautieri prolunga la malattia

Il tecnico del Taranto ha inviato un secondo certificato medico

L’allenatore del Taranto Carmine Gautieri ha inoltrato alla società un secondo certificato medico, con il quale ha prolungato il periodo di malattia e confermato l’impossibilità a guidare la squadra. Stessa situazione per il suo secondo Giovanni Chiaiese. Lunedì prossimo, nel derby serale con l’Audace Cerignola, la squadra sarà guidata in panchina da Michele Cazzarò, come già accaduto ad Avellino. Continua dunque il braccio di ferro tra la società e lo staff tecnico.