Gianluca Graziosi alla guida della Prisma: “Riporterò la squadra in Superlega”

Il tecnico marchigiano, vincitore di due Supercoppe e una Coppa Italia con Bergamo, è il nuovo allenatore della Gioiella Taranto. Nel suo palmares anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo e alle Universiadi con la Nazionale

La Gioiella Prisma Taranto ha scelto: sarà Gianluca Graziosi a guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie A2. Il tecnico marchigiano, classe 1965, premiato nel 2021 come miglior allenatore della stagione con il premio Costa Anderlini, arriva dopo l’ultima esperienza a Siena, conclusa con una semifinale playoff.

“Ho accettato con grande convinzione questa proposta per tre motivi precisi – spiega Graziosi – la serietà e la solidità del progetto tecnico, che punta chiaramente al ritorno in Superlega, la curiosità di conoscere una realtà appassionata come Taranto e la Puglia, e il calore della tifoseria tarantina, tra le più genuine del panorama nazionale”.

Il curriculum del nuovo allenatore rossoblù è ricco di successi: dalla promozione in A1 con Potenza Picena al decimo posto in Superlega con Ravenna nel 2018, passando per le due semifinali promozione con Bergamo. Con la squadra orobica ha conquistato anche una Coppa Italia e due Supercoppe, una delle quali proprio contro Taranto al PalaMazzola. In Nazionale ha guidato la squadra alle vittorie nei Giochi del Mediterraneo a Tarragona e alle Universiadi nel 2018, lanciando giovani talenti come Tiozzo, Milan, Pinali, Cavuto e Sbertoli.

“La mia ricetta è semplice: lavoro, lavoro e ancora lavoro – afferma il coach – So che ci aspetta un campionato duro, lungo e molto equilibrato. La Serie A2 è una categoria estremamente competitiva, con tante piazze ambiziose. Ci vorrà pazienza nei momenti difficili e grande fame ogni giorno”.

Il presidente Tonio Bongiovanni esprime la sua soddisfazione: “Siamo tutti felici dell’arrivo di coach Graziosi. La sua mentalità vincente, unita alla passione che contraddistingue la nostra tifoseria, potrà essere la scintilla per costruire una stagione entusiasmante. Il nostro obiettivo è tornare a essere protagonisti”.

Graziosi non nasconde le sue ambizioni: “Uno dei miei desideri più grandi è conquistare ancora la Superlega sul campo. Farlo con questa maglia, con questo pubblico e viverla con questa società, sarebbe qualcosa di straordinario. E io ci credo”. Il tecnico ha anche ringraziato la dirigenza, citando il presidente Bongiovanni, Elisabetta Zelatore e il direttore generale Vito Primavera, “che mi hanno coinvolto con entusiasmo e con un progetto chiaro, serio e ben strutturato”.