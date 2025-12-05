venerdì 5 Dicembre 25
CP

Gianmarco Rizzo torna in rossoblù

Sport

Articoli Correlati

Zona Cesarini… per il calcio italiano

Vittorio Galigani -
Il calcio italiano è arrivato al limite. Non si tratta più di prevedere se il sistema imploderà, ma quando. Gennaio, febbraio, marzo: ogni mese...
Read more

Prisma La Cascina, domenica al PalaFiom la voglia di riscatto

CP -
Macerata si presenterà a Taranto per disputare la sfida con i rossoblù reduci dalla pesante sconfitta con il Lagonegro Domenica al Pala Fiom andrà in...
Read more

Volley, Lagonegro si impone sulla Prisma Taranto in tre set

CP -
Avanti di due lunghezze nei momenti chiave, i rossoblù non sono riusciti a chiudere un set ampiamente alla portata, contro un avversario organizzato ma...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand