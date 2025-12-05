Gianmarco Rizzo torna in rossoblù

Il Taranto ha ufficializzato l’arrivo del classe ’94, che nella prima parte della stagione ha giocato nella Virtus Francavilla in Serie D

Dopo le uscite degli attaccanti Imoh e Malletzi e del difensore Pino, il Taranto annuncia l’arrivo di Gianmarco Rizzo. Il centrale di difesa ha firmato un contratto che lo legherà alla club rossoblù sino al 30 giugno 2026. È previsto anche un adeguamento automatico in caso di promozione in Serie D. Si tratta di un ritorno, in quanto il calciatore classe 1994 aveva già militato nel Taranto nella stagione 2020/21 la stessa che terminò con la promozione dalla Serie D alla Serie C

Nato nel 1994 a Scorrano in provincia di Lecce, il nuovo arrivato ha iniziato la stagione in corso con la Virtus Francavilla in serie D.