Giochi 2026, iniziano le interlocuzioni per la gestione degli impianti

Il primo incontro si terrà il prossimo lunedì 13 nel Polo Jonico dell’Università Aldo Moro

Il Comune di Taranto ha avviato un percorso di ascolto e confronto con istituzioni, imprese e mondo sportivo per definire le future modalità di gestione degli impianti e degli spazi urbani realizzati in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’obiettivo è costruire una strategia condivisa che guardi soprattutto alla fase successiva all’evento, valorizzando le infrastrutture come leva di sviluppo duraturo per il territorio.

I Giochi rappresentano infatti una vetrina internazionale e un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza della comunità ionica e pugliese. Un primo momento tecnico-istituzionale è in programma lunedì prossimo all’Università Aldo Moro in via Duomo. I lavori si apriranno con il panel ‘La rete di impianti dei Giochi del Mediterraneo, pilastro della trasformazione urbana e infrastrutturale di Taranto’, con gli interventi del sindaco Pietro Bitetti, del commissario straordinario Massimo Ferrarese, del vicesindaco Mattia Giorno e del direttore generale Marco Lesto. L’incontro, è detto in una nota, servirà a “illustrare le linee programmatiche del Comune di Taranto per la valorizzazione e la gestione degli impianti nel medio-lungo periodo”, oltre a “proporre le strutture e gli spazi urbani oggetto di valorizzazione” e “condividere le prime ipotesi di modelli gestionali e possibili schemi di partenariato pubblico/privato”. (Fonte Ansa Puglia)

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