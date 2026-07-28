Giochi del Mediterraneo, al via ticket per gare a Grottaglie

Al Palasport Campitelli in scena la Ginnastica Ritmica e Artistica

Al via la vendita dei biglietti per assistere alle competizioni dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 che si svolgeranno a Grottaglie.

Il Comune di Grottaglie informa la cittadinanza che è possibile acquistare i tagliandi per assistere agli eventi in programma nel rinnovato Palasport Campitelli, uno dei principali impianti della manifestazione internazionale.

La struttura ospiterà due spettacolari discipline olimpiche: la Ginnastica Ritmica, in programma il 25 e 26 agosto 2026, e la Ginnastica Artistica, dal 30 agosto al 2 settembre 2026. Le competizioni vedranno la partecipazione dei migliori atleti e delle migliori atlete provenienti dai Paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico e agonistico.

I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket, dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse.

Ospitare una manifestazione di questa portata rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità e un’occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo. Per consultare il programma completo delle competizioni è possibile visitare il sito ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e accedere direttamente alla piattaforma ufficiale di biglietteria Vivaticket all’indirizzo ta2026.vivaticket.it.