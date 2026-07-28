Prisma Taranto Volley, ecco Duggento: schiacciatore di qualità

Cresciuto pallavolisticamente nella Frascolla Taranto, dove ha completato l’intero percorso nel settore giovanile conquistando anche la convocazione nelle selezioni provinciali e regionali

La Prisma Taranto Volley continua a definire il volto della prima squadra che prenderà parte al campionato di Serie C 2026/2027 e accoglie nel proprio roster lo schiacciatore Marco Duggento, classe 2004, nato a Brindisi il 16 agosto e alto 186 centimetri.

Cresciuto pallavolisticamente nella Frascolla Taranto, dove ha completato l’intero percorso nel settore giovanile conquistando anche la convocazione nelle selezioni provinciali e regionali, Duggento ha iniziato presto a confrontarsi con il volley dei grandi. Dopo l’esperienza in Serie C con la Frascolla nella stagione 2021/2022, è approdato in Serie B con Mesagne, per poi tornare stabilmente in Serie C vestendo le maglie di Altamura, Squinzano – con cui ha raggiunto i playoff – e, nell’ultima stagione, del Palo del Colle.

Un percorso che gli ha consentito di maturare esperienza e continuità, qualità che ora metterà al servizio della formazione rossoblù.

«Sono felice e orgoglioso di iniziare questo nuovo percorso con Prisma Taranto. Arrivo con grande entusiasmo, tanta voglia di lavorare, mettermi a disposizione della squadra e con la consapevolezza che ogni nuova sfida porta con sé responsabilità, ma anche grandi opportunità. Vestire la maglia della Prisma ha il suo fascino, per la storia, l’ambizione e l’entusiasmo che circondano questo progetto. Non vedo l’ora di scendere in campo e costruire qualcosa di importante insieme.»

L’ingresso di Duggento rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un gruppo che unisce giovani desiderosi di emergere e giocatori già abituati a confrontarsi con campionati competitivi. Per lo schiacciatore brindisino sarà l’occasione di mettere a disposizione della squadra le proprie caratteristiche tecniche e proseguire il proprio percorso di crescita in un ambiente ricco di stimoli e ambizioni.