Giochi del Mediterraneo, proseguono i lavori per la realizzazione della tribuna ovest dello Iacovone

Procedono con passo deciso i lavori di ristrutturazione dello stadio tarantino per poter consegnare un impianto all’avanguardia ai tifosi rossoblu

Proseguono a poco meno di un anno dai Giochi del Mediterraneo, i lavori di ristrutturazione del nuovo stadio Erasmo Iacovone secondo il cronoprogramma previsto.

La ditta sta procedendo con la realizzazione delle fondazioni per la realizzazione della tribuna ovest, che rappresenta un elemento importante per la creazione di un impianto moderno e sicuro, pronto a diventare un punto di riferimento per tutti i tifosi tarantini.

Con un post sui social, il Commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha voluto sottolineare la collaborazione e lo spirito di squadra che sta caratterizzando questa fase importante.

I lavori dello Stadio Erasmo Iacovone continuano con passo deciso per giungere alla data del 21 agosto 2026 per consegnare alla città e agli appassionati un impianto all’avanguardia