Giochi del Mediterraneo, ufficiale il programma del torneo di calcio: la prima allo Iacovone il 26 agosto

Gli azzurri faranno il loro esordio il 22 agosto a Lecce contro l’Albania
Manca ormai poche settimane all’inizio dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, ed è stato ufficializzato il calendario del torneo di calcio.
La Nazionale italiana farà il suo esordio il 22 agosto contro l’Albania allo stadio Ettore Giardiniero di Lecce. La prima partita in programma nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone di Taranto, invece, si giocherà il 26 agosto e vedrà protagonista il Kosovo.
Le gare nell’impianto tarantino prenderanno il via alcuni giorni dopo l’inizio della manifestazione per consentire le operazioni di pulizia e il ripristino dello stadio, che il 21 agosto ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi.
Una parte degli incontri sarà disputata anche allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, la cui superficie in erba sintetica consente di programmare più partite nella stessa giornata.