Quero-Chiloiro, i pugili nella top ten delle classifiche nazionali

Tra i risultati più importanti per di questo primo semestre spiccano i due titoli italiani professionistici. Il primo è stato vinto dal peso superwelter Francesco Magrì il 15 maggio a Maddaloni, superando Francesco Aiello per ko alla 5°ripresa

Continuano gli appuntamenti pugilistici estivi con la Quero-Chiloiro, che sta segnando la storia della boxe tarantina con un 2026 pieno di soddisfazioni e successi, frutto del talento – fanno sapere – degli atleti costruito scrupolosamente nella palestra di via Emilia a Taranto, grazie all’impegno di tutto lo staff Quero e il sostegno costante degli appassionati che seguono la boxe tarantina.

Tra i risultati più importanti per la Quero-Chiloiro di questo primo semestre spiccano i due titoli italiani professionistici. Il primo è stato vinto dal peso superwelter Francesco Magrì il 15 maggio a Maddaloni, superando Francesco Aiello per ko alla 5°ripresa. Il secondo porta la firma del peso medio Giovanni Rossetti, che lo scorso 4 luglio a Roma ha battuto sulle dieci riprese il beniamino di casa Francesco Faraoni.

Le classifiche dei due campioni – affermano -delineano un quadro di altissimo livello: Francesco Magrì (superwelter) 2° nella classifica italiana FPI, 3° nella classifica italiana BoxRec, 31° nella classifica europea BoxRec e 120° nella classifica mondiale BoxRec; Giovanni “Nino” Rossetti (medi, già detentore del titolo Mediterraneo WBA) 5° nella classifica italiana FPI, 7° nella classifica italiana BoxRec, 93° nella classifica europea BoxRec e 213° nella classifica mondiale BoxRec.



A seguire la scia positiva dei due campioni italiani ci sono gli altri professionisti della Scuderia Quero: Andrea Ottomano (mediomassimo) 6° nella classifica italiana BoxRec, 138° in quella europea e 283° a livello mondiale; Ivan Gimmi (supermedi) 13° nella classifica italiana BoxRec, 177° nella classifica europea e 451° in quella mondiale; Christian Ressa (massimi leggeri) 18° nella classifica italiana BoxRec, 356° nella classifica europea e 851° nella classifica mondiale.



Accanto al professionismo – concludono – la Quero-Chiloiro continua a formare talenti anche nel settore dilettantistico. Spiccano i nomi di Ines Trabelsi (80 kg), campionessa italiana Under 19, 2ª nella classifica italiana FPI e 107ª nella classifica mondiale BoxRec, e di Claudio Lorusso (80 kg), vicecampione italiano Under 17, già convocato più volte in Nazionale (1° nella classifica italiana FPI, 14° nella classifica italiana BoxRec e 983° nella classifica mondiale BoxRec).

Ottimi piazzamenti anche per i giovanissimi: Vincenzo Carparelli (50 kg Under 19) si attesta al 15° posto nella classifica italiana FPI, mentre Mattia Scarano (66 kg Under 17) occupa la 10ª posizione nella medesima classifica.

I numeri complessivi in questa prima parte dell’anno confermano la straordinaria forma della società di pugilato fondata nel 1970 dal maestro benemerito Vincenzo Quero: 5 vittorie e 1 sconfitta nel professionismo; 58 vittorie, 12 pareggi e 30 sconfitte nel dilettantismo; 14 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte nell’attività giovanile di sparring-io.

Questo sabato 18 luglio una kermesse di pugili della Quero sarà attiva in trasferta a Policoro, mentre per i prossimi weekend sono ancora tante le organizzazioni sul territorio in programma.