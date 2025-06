Gioiella Prisma, Graziosi: “Accoglienza meravigliosa da parte della società e dei tifosi”

“Vogliamo fare un campionato importante e divertirci per riportare Taranto dove merita”

Nella splendida cornice del Castello Aragonese, con il Mar Grande a fare da sfondo, la Gioiella Prisma Taranto ha accolto Mister Gianluca Graziosi, in visita in città per una serie di primi incontri operativi e briefing con la dirigenza e lo staff tecnico.

Accolto calorosamente dalla società e dai tifosi, il nuovo allenatore ha condiviso le sue prime impressioni.

“Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che è un gran bel buongiorno. Siamo in un punto meraviglioso della città, con un bellissimo mare e una splendida giornata: un ottimo auspicio per la stagione. L’accoglienza è stata meravigliosa, da parte della società, dello staff e dei tifosi. Questo mi riempie di entusiasmo e gioia.”

Graziosi ha già iniziato a confrontarsi con i giocatori. “Molti li conosco personalmente, alcuni li ho anche allenati. Con gli altri, compresi gli stranieri, ho già parlato. Insieme al preparatore Giuliano d’Aprile stiamo lavorando a un programma post-season per arrivare pronti al 18 agosto, quando inizierà ufficialmente la preparazione.”

L’obiettivo per la nuova stagione per la Prisma è chiaro. “Dobbiamo ricreare entusiasmo fin da subito. Dopo una retrocessione difficile, è fondamentale restituire energia e voglia di combattere a tutto l’ambiente. La promessa è dare il 150% ogni giorno in palestra. Vogliamo fare un campionato importante e divertirci per riportare Taranto dove merita.” Infine, il tecnico Graziosi rivolge un appello ai cittadini. l tecnico ha infine rivolto un appello alla città. “Abbiamo bisogno del supporto della città. Solo insieme possiamo fare grandi cose e divertirci tutti.”

A fare eco alle sue parole è stato il Presidente Tonio Bongiovanni, che ha parlato a cuore aperto. “Bisogna cercare di far sorridere le persone e farlo con tranquillità, serenità e umiltà, come solo lo sport e il volley sanno fare. Il nostro obiettivo per il prossimo campionato è divertirci e far sorridere chi ci vuole bene, e anche chi non ci vuole bene. Siamo persone semplici, umili, garbate, e vogliamo trasmettere questi valori, soprattutto ai giovani.

Apprezziamo le persone perbene, garbate, normali. – Sottolinea – Graziosi è una di queste. Elisabetta Zelatore è la mente pensante della società insieme a Vito Primavera, e tutti insieme, con spirito sportivo, cercheremo di divertirci e far divertire.”

Per quanto riguarda il mercato, la squadra è sostanzialmente completa. “Abbiamo un gruppo con molti giovani interessanti. – Afferma Bongiovanni – Ma se si presenterà l’occasione di migliorare ulteriormente l’organico, siamo pronti. Un abbraccio a tutti i tifosi di tutti gli sport, in particolare ai nostri, che sono prima di tutto amici e persone rispettose. Lo sport insegna un modo diverso di essere, ed è importante soprattutto in un momento difficile per la società.”

La Gioiella Prisma Taranto è dunque pronta a scrivere un nuovo capitolo, fatto di impegno, entusiasmo e condivisione. L’appuntamento con l’inizio della preparazione è fissato per il 18 agosto.