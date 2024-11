La Gioiella Prisma strappa un punto a Monza

Dopo una partita combattuta, i rossoblù si arrendono solo al tie break, con Lanza e Gironi protagonisti. Coach Boninfante: “Dobbiamo approcciare con più coraggio, per affrontare eventualmente prossime situazioni simili”

Arriva per la Gioiella Prisma un punto preziosissimo a Monza questa sera con gli ionici che si arrendono solo al tie break (25-19, 25-21, 20-25, 21-25, 15-9).

Dopo aver subito il gioco avversario nei primi due set, i rossoblù reagiscono vincendo il terzo e il quarto set, trascinati da Lanza, autore di 21 punti, e Gironi, che chiude con 16 punti. Monza però si impone nel tie break grazie a Marttila, premiato come MVP.

“L’avvio è stato un po’ come ce lo aspettavamo. Non siamo stati bravi a sfruttare qualche occasione, loro poi hanno preso fiducia. Nel terzo e quarto set siamo riusciti a stare in campo e a metterli sotto pressione – commenta il coach Boninfante – Sul tie-break dobbiamo approcciarlo meglio, con più coraggio, per affrontare eventualmente prossime situazioni simili. Oggi un punto è meglio di niente, ma il campionato è lungo, e cercare di allungare le partite il più possibile deve essere un obiettivo, perché può succedere sempre di tutto”.

Mint Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-19, 25-21, 20-25, 21-25, 15-9)

Mint Vero Volley Monza: Kreling 4, Zaytsev 11, Di Martino 4, Szwarc 12, Rohrs 10, Beretta 6, Picchio (L), Lee 0, Marttila 12, Lawani 5, Mancini 0, Gaggini (L). N.E. Taiwo, Ciampi. All. Eccheli.

Gioiella Prisma Taranto: Zimmermann 1, Hofer 12, D’Heer 11, Gironi 16, Lanza 21, Alonso 12, Luzzi (L), Santangelo 0, Held 0, Alletti 0, Rizzo (L). N.E. Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

ARBITRI: Luciani, Boris. NOTE – durata set: 27′, 29′, 31′, 30′, 15′; tot: 132′.