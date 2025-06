Gioiella Prisma Taranto, al centro arriva Gabriel Galiano

Classe 2006 e originario di Castellana Grotte. Un azzurrino talentuoso per il futuro della Prisma

Gabriel Galiano è un nuovo volto promettente nel panorama della pallavolo italiana e un profilo di grande interesse per la Prisma Taranto. Classe 2006, si distingue per una stazza imponente di 203 centimetri. Originario di Castellana Grotte, in Puglia, Galiano ha mosso i primi passi nella pallavolo tra le fila della Materdomini, società con una solida tradizione nella formazione di giovani talenti.

Tre anni fa ha conquistato uno dei traguardi più importanti della sua giovane carriera: il titolo italiano Under 19 con la Matervolley di Castellana Grotte. Nelle ultime tre stagioni ha militato come titolare in Serie B e a San Giustino consolidando il proprio ruolo da centrale e acquisendo un’importante esperienza nei campionati nazionali, disputando un’ottima stagione in Umbria.

Il suo fondamentale migliore è il primo tempo, ma è anche attento a muro e in continua crescita sotto questo aspetto. Tra le sue caratteristiche spiccano inoltre un servizio in salto “spin” molto efficace, preciso e costante nel rendimento, e una buona propensione all’attacco anche in fase di transizione, qualità rara per un centrale così giovane.

Oltre alle doti tecniche, colpisce per il suo carisma in campo: Galiano è un atleta che sa guidare e supportare la squadra, mostrando un’attitudine naturale al ruolo di leader. La sua crescita costante e il potenziale fisico-tecnico ne fanno un prospetto di assoluto interesse per il futuro.

Galiano è stato recentemente convocato nella nazionale under 21 guidata da Fanizzper sarà in collegiale a Camigliatello Silano (CS) dal 3 all’11 giugno, infatti, per dare il via alla stagione e per preparare al meglio i prossimi impegni, il Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 22 e i Campionati Mondiali in Cina, in programma dal 19 agosto al 1 settembre.

“Sono stato colpito fin dal primo momento in cui mi hanno contattato del progetto che ha in mente la Prisma” – ha dichiarato Gabriel Galiano – “Sono una squadra con grande grinta e voglia di riscatto dopo la passata stagione, e questo mi ha spinto ancor di più a sposare pienamente questa opportunità. Le mie aspettative per quest’anno sono sicuramente di vivere una bella annata e poter crescere il più possibile sotto tutti i punti di vista, lavorando con compagni più grandi ed esperti di me, e con uno staff tecnico di alto livello.”

Il direttore sportivo Pino Lorizio ha aggiunto: “Secondo noi Gabriel è un ragazzo molto talentuoso. Non è un caso che da due o tre anni sia nel giro delle Nazionali giovanili. Se crede nei suoi mezzi e capisce che bisogna coltivare il proprio talento con sacrifici, lavoro e disciplina, noi possiamo davvero aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi. L’esperienza in A3 a San Giustino gli è servita molto e ha lavorato molto bene; ora, con noi, crediamo possa fare il salto di qualità”.